港男约内地女游澳门住同房 疑窃近万元后翌早借故逃遁 警查天眼拘人

突发
更新时间：18:15 2026-01-20 HKT
发布时间：18:15 2026-01-20 HKT

澳门治安警今日（1月20日）表示，一名持中国护照的女事主，去年10月透过手机交友平台认识一名40多岁姓宋香港男子。去年12月13日，两人相约在澳门游玩，期间入住港男登记的酒店房。至15日早上，港男声称自行外出食早餐，但离开房间后即不知所终，女事主试图联络但发现被对方封锁。女事主检查手袋，发现8800元人民币现金（折合约9800港元）不翼而飞，遂报警求助。

澳门治安警接报后，透过酒店监控及天眼系统锁定港男身份。延至上周六（1月17日）下午，港男于港珠澳大桥口岸现身，澳门警方随即将他截获。港男事后否认指控，他涉嫌触犯盗窃罪，案件移送当地检察院侦办。

港男涉嫌触犯盗窃罪被捕，案件移送当地检察院侦办。澳门治安警资料图片

