柴湾夺命车祸｜多名亲友重返现场哀伤路祭 祭坛摆放铁骑士生前衣物

柴湾一名58岁姓吴电单车男司机，昨日（1月19日）下午在盛泰道30号附近疑撞雀后失事撞栏，送院抢救后不治。今日（1月20日）下午3时许，10多名亲属重返事发现场路祭。祭坛设于铁骑士倒地草丛下的护土墙，摆放有香烛及吴男生前穿著衣物。各亲友在道士带领下上香，神情哀伤。仪式持续约45分钟，气氛肃穆，完成后一行人陆续离开。

早前有家属受访时透露，吴男驾驶电单车十多年，驾驶态度良好。他生前做装修，涉事电单车是日常开工代步工具。昨日吴男应是休假，相约兄长见面，未料发生意外，遗下两名分别就读中、小学的女儿。

相关报道：柴湾夺命车祸｜装修男遗2名在学女儿 姐夫慨叹：意外嘅嘢改变唔到

警方表示，昨日（1月19日）下午4时21分，一名58岁姓吴男子驾驶一辆电单车沿东区走廊往柴湾方向行驶。当驶至近盛泰道30号对开时，该电单车据报失控撞向铁栏。该名男子头部受伤，昏迷被送往东区医院抢救，于下午5时37分被证实死亡。

港岛总区交通部特别调查队正跟进调查案件。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3660 6838或3660 6848与调查人员联络。

相关报道：柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛