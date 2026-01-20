旺角警扫毒窟检海洛英冰毒 拘23男包括主持人吸毒者

旺角警区特别职务队人员根据线报及经深入调查，今日（20日）在区内进行打击毒品行动，突击搜查上海街一单位。人员在该单位内共检获约27克怀疑海洛英、10克怀疑「冰」毒、7克怀疑可卡因及一批怀疑吸食毒品的工具，包括冰壸、锡纸及打火机等。



人员在该单位内拘捕一名60岁姓程本地男子，涉嫌「经营毒窟」及「贩运危险药物」；单位内另外22名本地男子，年龄介乎32至70岁，则涉嫌「服食或注射危险药物」被捕。所有被捕人现正被扣留调查。行动中检获的毒品总市值约3万元。



根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物（贩运是指向他人出售或供应危险药物），一经定罪，最高可被判处罚款五百万港元及终身监禁。任何人如开设或经营烟窟，一经定罪，最高可被判处罚款五百万港元和监禁十五年。任何人如管有危险药物，或吸食、吸服、服食或注射危险药物，一经定罪，最高可被判处罚款一百万港元及监禁七年。警方呼吁市民切勿以身试法。