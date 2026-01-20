Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

42岁无业港男北海道三度非礼少女被捕 连续于新干线巴士街道作案

日本北海道一名42岁港男，涉嫌三度非礼少女，被当地警方拘捕。案情指，该港男涉去年9月在新干线车厢猥亵少女，至去年12月在东京再入境时被捕。北海道警方翻查闭路电视后，进一步揭发他涉及另外两宗去年9月发生于札幌街头及巴士车厢的同类案，至本周一（1月19日）再次将他拘捕。港男被捕后拒绝认罪，当地警方正追查他是否涉及更多同类罪行。

据北海道传媒报道，涉案42岁男子音译姓邓（タン ワイ ルン），持中国及英国国籍，报称无业并居住香港。他首先在去年9月1日当地下午5时许，在奥津轻今别车站往木古内车站一列新干线车厢内，非礼一名10多岁少女。事隔3个多月后，该男去年12月18日飞抵东京成田机场，试图以旅行目的再次入境日本时，被日本警方拘捕。

当地警方经翻查闭路电视后，揭发该名港男涉及其他非礼案件，至本周一（1月19日）再次将他拘捕。案情指，去年9月4日当地晚上9时许，该名港男在札幌市中央区街道，先以简单日语靠近另一名10多岁陌生少女，其后再向她拥抱猥亵，随后逃之夭夭。少女没有受伤，事后报案求助。

报道指，该名港男亦涉嫌上述案件同一日，在札幌一巴士车厢内犯同类案件。他被捕后否认犯罪，声称对案情毫不知情，当地警方正追查他是否涉及其他案件。

