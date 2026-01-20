Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警捣上水毒品储存仓检$2000万大麻花 提供一条龙贩毒模式28岁男落网

突发
更新时间：15:54 2026-01-20 HKT
发布时间：15:54 2026-01-20 HKT

无业汉因财困不惜挺而走险被招揽成毒贩，提供租仓、管仓及派货一条龙式贩毒模式，惟最终难逃法网。警方昨日（19日）掩至上水村屋捣破一个毒品储存仓库，以「贩运危险药物」罪拘捕一名28岁本地男子，涉及贩运107公斤怀疑大麻花及约652粒怀疑依托咪酯烟弹，市值超过港币2000万元。

行动中检获约652粒怀疑依托咪酯烟弹。梁国峰摄
行动中检获约652粒怀疑依托咪酯烟弹。梁国峰摄
警方展示检获的毒品。梁国峰摄
警方展示检获的毒品。梁国峰摄
警方检获怀疑107公斤大麻花及约652粒怀疑依托咪酯烟弹。
警方检获怀疑107公斤大麻花及约652粒怀疑依托咪酯烟弹。
毒品调查科行动组侦缉督察吴嘉炜讲述案情。梁国峰摄
毒品调查科行动组侦缉督察吴嘉炜讲述案情。梁国峰摄

毒品调查科行动组侦缉督察吴嘉炜讲述案情时表示，昨傍晚探员在上水一村屋附近，截查一名形迹可疑的男子，在其手持胶袋内检获1公斤怀疑大麻花，稍后将他押解至其租住的一间村屋单位，再搜出106公斤怀疑大麻花及652粒怀疑依托咪酯烟弹，以「贩运危险药物」罪拘捕该男子。警方估计有关贩毒活动营运不多于一个月，毒品提供予本地市场，其来源有待调查。据悉，毒品仓库为一幢三层高村屋，位于上水偏僻村落，出入都有不同路线，可谓路线复杂，由多出口易于逃走，增加警方追查的难度。

被捕男子姓潘，28岁，报称无业，现正被警方扣查。他稍后被暂控贩毒罪名，明日于粉岭裁判法院提堂。

警方初步调查显示，有人因财困受贩毒集团以金钱利诱，被招揽成贩毒的代罪羔羊。被捕人负责租仓、管仓及派货的角色，提供一条龙的贩毒模式，承担最大的风险。警方留意到贩毒集团逃避追查，刻意将毒品收藏较偏远地区的村屋以作掩护，企图掩人耳目，增加调查的难度。但今次执法成果，反映出无论是狡猾的伪装或隐藏，亦逃避不过警方法网。

吴嘉炜补充，依托咪酯于上年中旬已被列为法律规定的毒品。在《危险药物条例》的严格管制下，贩运及制造依托咪酯，最高刑罚为终身监禁及罚款500万元。在违反《危险药物条例》的情况下管有及服用这些毒品，最高刑罚为判监禁7年及罚款100万元。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
21小时前
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
前TVB金牌台柱旧爱老来得女改变一生 「饼印女」终摆脱老窦影子 五官清秀气质惊人似妈咪
影视圈
8小时前
饮用水风波︱政府撤回向陈嘉信颁授银紫荆星章决定 称陈嘉信作为部门首长应承担责任 另惩处三名物流署人员包括首长级
02:43
饮用水风波︱政府撤回陈嘉信银紫荆星章 称部门首长应承担责任 另惩处物流署3人员包括首长级
政情
6小时前
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
筲箕湾烧味店突爆红！食客震惊「傻咗劲多人」 心水清网民解释1原因所致：呢间好食又唔贵！
饮食
23小时前
旅客可乘搭直升机俯瞰阿苏火山。资料图片
00:42
日本阿苏火山观光直升机失踪 消防徒步搜救1男1女台湾旅客
即时国际
3小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
2026-01-19 10:25 HKT
饮用水风波︱陈嘉信不停退休金？ 杨何蓓茵：下属未及时上报故无疏忽
饮用水风波︱陈嘉信退休金「袋袋平安」？ 一文睇清涉事人员责任及后果
政情
3小时前
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
大寒天气︱天文台：今晚起转凉、明起连续三日寒冷 「湿冻」夹击体感温度或更低 远超上次降温
社会
7小时前
02:04
饮用水风波｜政府撤回陈嘉信授勋 回归至今12人遭「搣柴」 许仕仁勋衔最高（附名单）
政情
5小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
22小时前