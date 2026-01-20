警捣上水毒品储存仓检$2000万大麻花 提供一条龙贩毒模式28岁男落网

无业汉因财困不惜挺而走险被招揽成毒贩，提供租仓、管仓及派货一条龙式贩毒模式，惟最终难逃法网。警方昨日（19日）掩至上水村屋捣破一个毒品储存仓库，以「贩运危险药物」罪拘捕一名28岁本地男子，涉及贩运107公斤怀疑大麻花及约652粒怀疑依托咪酯烟弹，市值超过港币2000万元。

行动中检获约652粒怀疑依托咪酯烟弹。梁国峰摄

警方展示检获的毒品。梁国峰摄

警方检获怀疑107公斤大麻花及约652粒怀疑依托咪酯烟弹。

毒品调查科行动组侦缉督察吴嘉炜讲述案情。梁国峰摄

毒品调查科行动组侦缉督察吴嘉炜讲述案情时表示，昨傍晚探员在上水一村屋附近，截查一名形迹可疑的男子，在其手持胶袋内检获1公斤怀疑大麻花，稍后将他押解至其租住的一间村屋单位，再搜出106公斤怀疑大麻花及652粒怀疑依托咪酯烟弹，以「贩运危险药物」罪拘捕该男子。警方估计有关贩毒活动营运不多于一个月，毒品提供予本地市场，其来源有待调查。据悉，毒品仓库为一幢三层高村屋，位于上水偏僻村落，出入都有不同路线，可谓路线复杂，由多出口易于逃走，增加警方追查的难度。

被捕男子姓潘，28岁，报称无业，现正被警方扣查。他稍后被暂控贩毒罪名，明日于粉岭裁判法院提堂。

警方初步调查显示，有人因财困受贩毒集团以金钱利诱，被招揽成贩毒的代罪羔羊。被捕人负责租仓、管仓及派货的角色，提供一条龙的贩毒模式，承担最大的风险。警方留意到贩毒集团逃避追查，刻意将毒品收藏较偏远地区的村屋以作掩护，企图掩人耳目，增加调查的难度。但今次执法成果，反映出无论是狡猾的伪装或隐藏，亦逃避不过警方法网。

吴嘉炜补充，依托咪酯于上年中旬已被列为法律规定的毒品。在《危险药物条例》的严格管制下，贩运及制造依托咪酯，最高刑罚为终身监禁及罚款500万元。在违反《危险药物条例》的情况下管有及服用这些毒品，最高刑罚为判监禁7年及罚款100万元。