巴西男尖沙咀买Richard Mille名表 海外换表带揭怀疑贼赃 返港报警求助

一名巴西男子疑在尖沙咀一间表行误购贼赃。今日（20日）中午12时24分，一名外籍男子亲自到尖沙咀警署报案，指他早前在尖沙咀么地道一间表行购买一只Richard Mille（里查德米尔）手表，之后发现该只手表怀疑是贼赃。警方将案件列作「处理赃物」调查，交由油尖警区刑事调查队第八队跟进。

消息称，45岁男事主为巴西籍，持护照来港。早前他使用9.7万泰达币（约值75万港元）购买一只Richard Mille手表，其后他将手表带到海外更换表带，讵料当地职员根据纪录，发现该手表疑为「老鼠货」。事主只好将手表交还予当地维修公司的职员，今日再到香港时随即到警署报案。

巴西男早前于么地道一间表行购买名表，讵料买中「老鼠货」。