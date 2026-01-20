巴西男商人尖沙咀交收Richard Mille名表 海外换表带揭怀疑贼赃 返港报警求助

一名巴西男子疑在尖沙咀一间表行误购贼赃。今日（20日）中午12时24分，一名外籍男子亲自到尖沙咀警署报案，指他早前相约一名男子在尖沙咀么地道交收一只Richard Mille（里查德米尔）手表，之后到外地更换表带时，发现该只手表怀疑是贼赃。警方将案件列作「处理赃物」调查，交由油尖警区刑事调查队第八队跟进。

消息称，45岁男事主为巴西籍，商人，持护照来港。早前他在网上购物时看到一名男子放售一只Richard Mille手表，随即相约对方到尖沙咀么地道一购物中心内交收。虽然手表的证书及表盒欠奉，但价钱相宜，事主不虞有诈，以9.7万泰达币（约值75万港元）购买手表。其后他将手表带到海外更换表带，讵料当地职员根据纪录，发现该手表疑为「老鼠货」，并于去年8月在西班牙巴塞隆拿报失。事主只好将手表交还杜拜警方作证物，今日再到香港时随即到警署报案。

巴西男早前于么地道一间表行购买名表，讵料买中「老鼠货」。