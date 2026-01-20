Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

九龙公园群鸽抢食 飞上枱虎视眈眈 市民：「食剩唔执就成群飞晒埋嚟」

更新时间：11:02 2026-01-20 HKT
发布时间：11:02 2026-01-20 HKT

周一（19日）有网民拍到在九龙公园群鸽抢食的夸张情况，并上载至社交平台引来热议。片中见大群野鸽飞到快餐店户外食枱上，争相啄食枱上薯条汽水，拍翼乱叫，即使旁边有人挥手驱赶，亦无动于衷，旁若无人。《星岛头条网》记者今早到九龙公园附近快餐店户外区域了解事件，发现野鸽不多，零星数只在地面踱来踱去，食客枱上食物亦很快被快餐店职员清走，因此未见群鸽抢食情况。

相关新闻：九龙公园群鸽变「恶霸」 抢食薯条无视食客驱赶 目击者讲述事发经过

 

市民林先生指，「有人坐喺度食嘢，佢哋好少飞埋嚟食，但如果食剩薯条，唔执去扔，啲野鸽就会成群飞晒埋嚟，以前有啲人仲专登扔落地畀佢哋食，不过依家少咗。」他坦言野鸽聚集情况存在很久，「试过见过十几只聚埋一齐，尤其热天最多。」他自言有关情况很难处理，视乎食客多寡，「有人坐喺度食嘢咪多，冇得食自然会走。」

今日现场所见，在户外用餐的食客不多，零星几张枱，只见野鸽在餐枱附近徘徊，不过有食客用餐期间，有野鸽飞到枱上虎视眈眈，但没有「行动」。而记者所见，有关快餐店的职员亦密密清走枱上食物，抹枱抹地，颇为衞生。

康文署昨晚回复指，过去3年，康文署共接获2宗有关野鸽骚扰九龙公园餐厅食客的投诉。署方于九龙公园有定期进行针对非法喂饲活动的特别巡查，若发现有违规人士非法喂饲野鸽，会立即劝止并发出口头警告；若相关人士屡劝不止，便会采取适当的执法行动。康文署去年亦与相关部门在九龙公园进行针对非法喂饲活动的联合行动。

另外，康文署称有关范围由餐厅合约承办商管理，康文署已要求承办商增派人手管理户外用餐区，更频密巡逻，清理残余食物及驱赶出现的野鸽；承办商并采纳了渔护署的建议，将进行驱鸟水试用计划，以该液体擦拭地面，防止野鸽聚集于有关区域。康文署亦会与承办商作出商讨，采取其他合适措施驱赶野鸽。康文署及承办商也在场地当眼位置及餐厅周边贴出横幅和告示，加强宣传教育，提醒市民不要喂饲野鸽，并需保持场地清洁。康文署亦会按需要继续与相关部门进行联合行动，打击非法喂饲活动。

 

根据《2024年野生动物保护（修订）条例》，现时将禁止喂饲野生动物的规定扩展至涵盖野鸽、将非法喂饲的最高刑罚由罚款一万元提至罚款十万元及监禁一年、引入五千元定额罚款机制，并在原有警务人员和渔护署人员的基础上扩大执法人员的类别，加入食环署、康文署和房屋署的获委任人员，以加强执法效能。

 

