跨部门深水埗反罪恶拘22人 涉非法入境及雇用黑工等

突发
更新时间：09:26 2026-01-20 HKT
发布时间：09:26 2026-01-20 HKT

警方表示，深水埗警区联同相关部门于昨日（19日）在深水埗及长沙湾区，展开代号「冠军」（CHAMPION）的跨部门反罪恶行动，突击搜查区内多个地点，共拘捕22人。

被捕人士包括17名内地女子、3名内地男子、1名外籍女子及1名本地女子（年龄介乎30至53岁），他们分别涉嫌「违反逗留条件」、「逾期居留」、「非法入境」及「雇用不可合法受雇的人」。所有被捕人士正被扣留调查，并将会被转交相关部门跟进。

根据香港法例115章《入境条例》第38AA条，任何非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人、逾期逗留或被拒绝入境人士，均不得接受有薪或无薪的雇佣工作，开办或参与任何业务，一经定罪，最高可被判罚款5万元及监禁3年。另外，雇主若雇用不可合法受雇的人士，而该人士属非法入境者、受遣送离境令或递解离境令规限的人士、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罚为罚款50万元及监禁10年。

