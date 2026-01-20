Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜葵涌丽瑶邨男子疑思念去世亲人堕楼亡 邻居情绪激动送院

突发
葵涌丽瑶邨发生堕楼事件。今日（20日）凌晨1时，警方接获住户报案，指一名男子倒卧在富瑶楼对开，怀疑由从高处堕下。

救援人员接报到场，男子陷入昏迷，被送往玛嘉烈医院抢救，其后证实死亡。经初步调查，相信该名姓李（48岁）男子，从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

据了解，死者单身并独居上址约30年，死者曾向他的邻居表示因亲人离世而不开心。据了解，昨(19日)晚约8时，李男邀请他的郑姓邻居到其单位外的走廊饮酒聊天，期间没有异样。至今日凌晨零时许，李男返回睡房，郑男则於单位内沙发上休息。其后郑男听到李男房间发出声音，赫见李男爬出窗外，郑男曾经尝试阻止不果，李男一跃而下，郑男因目睹事件，亦因情绪激动而要送院检查。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111 

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk

