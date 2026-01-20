珍惜生命｜葵涌丽瑶邨男子堕楼亡 友人情绪激动送院治理

葵涌丽瑶邨发生堕楼事件。今日（20日）凌晨1时，警方接获住户报案，指一名男子倒卧在富瑶楼对开，怀疑由从高处堕下。

救援人员接报到场，男子陷入昏迷，被送往玛嘉烈医院抢救，其后证实死亡。经初步调查，相信该名姓李（48岁）男子，从上址一单位堕下。警方于现场没有检获遗书。死因有待验尸后确定。

事件中，一名姓郑男友人情绪激动，他其后被送往玛嘉烈医院检查。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk