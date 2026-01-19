柴湾夺命车祸．车Cam｜铁骑士越线倒草丛 马路遗疑似雀鸟 无人电单车贴栏溜前
更新时间：19:10 2026-01-19 HKT
柴湾东区走廊近IVE分校，今日（1月19日）下午一部电单车意外撞栏，铁骑士倒地重创不治。网上流传一段车Cam片段，拍摄到意外发生一刻，可见事后现场遗留疑似雀鸟，怀疑铁骑士事发时曾撞雀鸟，惟确实事发原因仍待调查。
片段可见当时电单车沿快线行驶转右弯，其后铁骑士突然减速，径直越至慢线，驶向路边栏杆。随后，铁骑士倒向路边草丛，电单车无人驾驶情况下，贴栏继续溜前一段距离才停下。另外片段所见，电单车突然减速后，马路竟突然出现一只疑似雀鸟，尾随的士随即避开，怀疑铁骑士事发时曾撞雀鸟。目前警方仍在调查确实事发原因。
