消防处今起巡查1500幢1987年或之前入则楼宇 强调维修消防装置不应与大维修同时进行

消防处今日（19日）起展开为期2个月的「前哨行动」巡查计划，针对1500幢1987年或之前兴建的住用建筑物及综合用途建筑物，进行消防装置状态调查，并确保楼宇有跟从处方最近推出的消防装置管理新措施，借此提醒市民为楼宇消防装置及设备进行年检保养的重要性。

消防区长（政策）罗建新指出，检查对象包括过去12个月疑未就法例规定进行年检、消防装置被报告损坏及消防系统已被关闭，人员会检查楼宇有否聘用承办商为消防设备进行年检，亦会检查系统是否存在异常情况如被静音或不当关闭，并检查火警钟、消防泵、水缸的性能及能否正常启动。若发现楼宇欠缺年度检查或系统失效，人员会果断执法，要求业主作出跟进，并就涉事消防承办商是否存在专业失德情况，进行调查及处分。

消防区长（政策）罗建新（左）及助理消防区长（消防设施监督）杨嗣康（右）讲述「前哨行动」巡查计划内容。

另外，巡查期间人员会向居民传递正确使用喉辘讯息，于喉辘附近张贴消防喉辘使用方法贴纸，确保市民于紧急情况下可正确使用喉辘，以保障安全。

罗建新预期巡查可以增加市民对于正确使用消防安全装置知识，提升大厦对于消防安全的管理，并希望借助巡查行动提升市民对消防安全系统的信心，「只要妥善保养大厦消防装置，紧急时可以依靠装置保障生命安全。」

早前消防处推出新措施，针对消防设备必需关闭进行维修检查的情况，规定消防装置承办商需向处方作出报告，处方会进行风险评估，并向业主发出劝喻信，要求尽快安排维修及提升消防系统管理措施，视情况亦需要设置额外消防设备。当系统并非处于正常运作，会要求业主于失效装置贴上特定警示，并于大厦当眼地方贴上消防装置失效通告海报，需清楚填上受影响关闭系统的影响楼层及时间。

此外，处方于本月8日发出两份通函，要求承办商于消防装置电源掣上贴上封条，方便物管人员留意系统是否异常，以及避免电源被意外关闭。

巡查期间人员会于喉辘附近张贴消防喉辘使用方法的贴纸。

罗建新补充，行动会巡查相关楼宇有否跟从上述新推出的措施，而完成相关1500栋楼宇检查后，不排除巡查会扩展至其他大厦。

被问到巡查行动是否与宏福苑大火相关，罗表示处方在大火发生前一直有就消防装置进巡查，是次行动亦希望借助大众对火警意义较高时，进行高调巡查，从而进一步提升市民对防火意识的知识和警觉性。

他强调，维修消防装置和楼宇大维修不应同时间进行，大维修期间难免有更多工人及建筑物料在楼宇出入，更需要确保楼宇消防装置处于有效操作状态，因此要求所有大型维修前需要确保消防装置损坏的维修事项已经修复。