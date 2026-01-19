Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

柴湾电单车意外撞栏 58岁铁骑士重创不治 现场遗血墙

突发
更新时间：20:02 2026-01-19 HKT
发布时间：18:00 2026-01-19 HKT

柴湾发生严重交通意外，一部电单车沿东区走廊往柴湾方向行驶，至IVE柴湾分校对开，准备驶入盛泰道前怀疑意外撞栏，58岁姓吴铁骑士被抛出车外，倒卧路边草丛重创浴血。救护员接报赶至时，铁骑士不省人事，随即被送往东区医院抢救，可惜最终不治。

事后现场所见，路边草丛血迹斑斑，鲜血更流淌至草丛下方护土墙，涉事电单车则停泊在伤者倒地位置外约200米栏杆，多名警员在场搜证，事发原因仍在调查。

其后，警员将铁骑士物品带到医院，家属亦赶至东区医院了解。有亲友表示，死者驾驶电单车十多年，驾驶态度良好，平日会小心驾车，事发时应放工驾车回家。

相关报道：柴湾夺命车祸｜车Cam揭铁骑士疑撞雀后撼栏 警方路面搜证发现羽毛

警方表示，下午4时21分，一名58岁姓吴男子驾驶一辆电单车沿东区走廊往柴湾方向行驶。当驶至近盛泰道30号对开时，该电单车据报失控撞向铁栏。该名男子头部受伤，昏迷被送往东区医院抢救，于下午5时37分被证实死亡。

港岛总区交通部特别调查队正跟进调查案件。警方呼吁，任何人如目睹意外发生或有任何资料提供，请致电3660 6838或3660 6848与调查人员联络。

