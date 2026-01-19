柴湾电单车意外撞栏 铁骑士重创不治 现场遗血墙
18:04 2026-01-19
18:00 2026-01-19
发布时间：18:00 2026-01-19 HKT
柴湾发生严重交通意外，一部电单车沿东区走廊往柴湾方向行驶，至IVE柴湾分校对开，准备驶入盛泰道前怀疑意外撞栏，中年铁骑士被抛出车外，倒卧路边草丛重创浴血。救护员接报赶至时，铁骑士不省人事，随即被送往东区医院抢救，可惜最终不治。
事后现场所见，路边草丛血迹斑斑，鲜血更流淌至草丛下方护土墙，涉事电单车则停泊在伤者倒地位置外约200米栏杆，多名警员在场搜证。事发原因仍在调查。
