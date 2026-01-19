大埔绿Van疑失控 撞栏铲上行人路

大埔发生交通意外。今日（19日）下午2时许，一辆28K线专线小巴沿大埔公路大埔滘段行驶，至香港日本人学校大埔校对开时突然失控，撞毁路边栏杆后再冲上行人路。

现场所见，小巴车头泵把飞脱，挡风玻璃完全粉碎，碎片散落一地。据了解，车上当时载有数名乘客，幸司机及乘客均没有受伤，警方到场调查事件，以了解意外原因。

翻查资料，28K线专线小巴往来沙田市中心至大埔墟站，途中经由大埔滘、中文大学、火炭站、新城市广场。