大埔绿Van疑失控 撞栏铲上行人路
更新时间：15:48 2026-01-19 HKT
发布时间：15:48 2026-01-19 HKT
发布时间：15:48 2026-01-19 HKT
大埔发生交通意外。今日（19日）下午2时许，一辆28K线专线小巴沿大埔公路大埔滘段行驶，至香港日本人学校大埔校对开时突然失控，撞毁路边栏杆后再冲上行人路。
现场所见，小巴车头泵把飞脱，挡风玻璃完全粉碎，碎片散落一地。据了解，车上当时载有数名乘客，幸司机及乘客均没有受伤，警方到场调查事件，以了解意外原因。
翻查资料，28K线专线小巴往来沙田市中心至大埔墟站，途中经由大埔滘、中文大学、火炭站、新城市广场。
最Hit
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
2026-01-18 13:15 HKT
「钱大妈」申港上市 创办人原来不姓钱 东莞猪肉档起家 「加盟模式」变出130亿零售王国
2026-01-17 17:47 HKT
港人力推逾40年老牌扒房抵食牛扒！铁板肉眼扒+薯菜只需$XX 1店见证九龙湾变迁 网民勾集体回忆：以前嚿牛油系重点
2026-01-18 11:15 HKT
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
2026-01-18 15:47 HKT