冒充银行放贷WhatsApp来电涌现 有人借钱不成反被骗逾$10万

近日，有受害人收到「银行职员」WhatsApp来电 ，讹称可提供低息贷款，受害人表示有意借30万港元后，即被转介到另一假冒WhatsApp客服。受害人按指示提交个人资料、住址证明、银行户口资料及收入证明等文件后，骗徒讹称须缴交「保证金」 才可批出借贷。受害人未有起疑，向骗徒提供的个人银行户口转账逾10万元。当骗徒再次要求转账时，受害人才惊觉受骗。

警方提醒市民慎防假冒银行职员的来电。FB：守网者

警方在「守网者」专页提醒市民，接到任何客户服务来电都要保持警惕️，不要轻信对方身份；即使对方能够提供你的个人资料，亦不代表对方是真正职员，因为骗徒可以透过非法手段取得其个人资料；切勿随意与第三方共享你的手机或电脑萤幕，即使对方声称协助操作电子装置；

另外，警方指出银行职员不会以电话、电邮、短讯、超连结或附件等方式，索取你的敏感个人资料或保安密码；对银行职员的身份有怀疑，应以致电银行热线电话，以确认其身份；市民亦可利用守网者网站「防骗视伏器」或手机应用程式「防骗视伏App」评估风险。