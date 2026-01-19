Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

入境处七日遣返113名假难民 部分曾涉刑事罪入狱

突发
更新时间：15:18 2026-01-19 HKT
发布时间：15:18 2026-01-19 HKT

入境事务处由1月12日至昨日（1月18日）一连七日执行代号为「锐盾」的遣送行动，先后将113名曾在香港提出免遣返声请但不获确立的非法入境者及逾期逗留人士遣返原居地。该批人士包括68名男子及45名女子，主要来自越南、印尼和印度。部分曾因干犯刑事罪行被判监及服刑至刑满出狱。

被遣返人士在入境处人员押送下离港。入境处图片
入境处一直致力将免遣返声请不获确立者尽快遣送离港，以维持有效的出入境管制和保障公众利益。根据自2022年12月7日起生效的更新遣送政策，入境处一般可在声请人的司法覆核个案被高等法院原讼法庭拒绝后，执行相关遣送行动，从而提高遣送声请不获确立者的效率及加大遣送力度。

入境处会继续加快遣送程序，视乎实际情况和需要，积极与声请人主要来源国的政府、航空公司及其他政府部门保持密切联系，采取一切合适措施将免遣返声请不获确立人士尽快遣离香港。

