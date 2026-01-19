渣马2026｜田总证实有男跑手孭B跑全马：已终止他继续作赛 离开赛道

一年一度的渣打马拉松昨日（18日）举行，一名男跑手孭住婴儿参加比赛，引来全城热议。田径总会回复《星岛头条》，证实有参赛者违规带婴儿参赛，即场要求他离开赛道，以确保安全。

田总：如发现违规行为 保留拒绝日后参赛权利

田径总会指大会确定在赛事期间，已终止该名违规的参赛者继续作赛及安排他离开赛道，以确保安全。大会工作人员如在赛道范围发现违规行为，会要求参赛者停止比赛及离开赛道，并取消其参赛资格，以及会保留拒绝有关人士日后参赛权利。大会提醒参赛者遵守大会竞赛规则，不应在比赛期间作出对自身及他人构成危险的事情。

昨日有网民上载一段影片至threads，片中见到一名戴眼镜、孭背囊的中年男子参加赛事，惟他身前孭住一名疑似只有半岁大的婴儿，而号码布则扣在婴儿的防风被。男子当时身处西九龙公路近海盈邨，准备跑往昂船洲方向，当时他的左手托住婴儿的颈部，而右手则留住手提电话，怀中的婴儿未有哭喊，但每名经过跑手则会扭头侧望。

翻查渣马纪录，带同婴儿参赛的跑手姓Wang，今日参加全马，清晨6时25分开始起步，大约用2小时20分完成15公里，平均9分钟22秒完成1公里，但最终没有完成赛事。根据渣马官网表示，大会禁止参赛者带同婴儿、未满 16 岁或任何未有戴上渣打香港马拉松2026之有效号码布人士参加及进入赛道范围，违例者将会被即时要求离开赛道。

身兼社联主席的选委界议员管浩鸣接受《星岛头条》查询时直言，该名男子带同婴孩参赛并不恰当且危险，其行为或会令婴孩感到不适，而且过程中其他参赛者亦可能会撞到婴孩，虽然难以判断其行为是否干犯虐儿罪行，但肯定是「将小朋友放在一个不安全的情况下」，认为主办方如果发现理应即时制止有关行为。