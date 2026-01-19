Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打马拉松2026│59名跑手送院 2人命危 3人严重转稳定

突发
更新时间：11:35 2026-01-19 HKT
发布时间：11:35 2026-01-19 HKT

「渣打马拉松2026」昨（18日）顺利完成，今年共有约74,000人参赛，其间有跑手受伤、昏迷或不适需要送院。截至昨晚10时，医管局数字显示，送院跑手共59人，2人危殆，3人由严重转为稳定。

田径总会昨日表示，送院跑手中有三人情况比较严重，分别在东廊、崇光百货及西隧晕倒。有1517人需作治疗，大部分是轻伤，包括擦损、扭伤和肌肉抽筋等。

昨早9时45分，一名男跑手昏迷送院，救护员用心外压机一边抢救、一边紧急推入急症室，只见事主双眼微张，身体轻微抽搐。约10分钟后，再有两名男跑手送院，其中一人坐在轮椅上，额头受伤流血，身披保温锡纸，料是曾仆倒受伤。

而昨早10时左右，一男一女跑手分别送往律敦治医院，其中男子昏迷不醒，面部有伤痕。约半小时后，一名男跑手不适送院，左膝受伤包紥，身上挂有呕吐袋。

 

