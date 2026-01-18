珍惜生命│东涌男子漂浮海面 获消防救起送院不治

东涌海滨路近顺东路，今日（1月18日）早上近10时，警方接获途人报案，指发现一名男子在对开海面漂浮。消防到场救起该名64岁姓叶昏迷男子，将他送往北大屿山医院治理，但最终证实不治。警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。据悉，事主受债务问题困扰而寻死。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk