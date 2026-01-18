警截粉岭公路可疑货Van 检$141万私烟 拘停牌驾驶司机

新界北总区交通部执行及管制组人员今日（1月18日）下午在区内打击交通违法，人员下午4时沿粉岭公路巡逻期间，发现一辆灰色轻型货车形迹可疑，遂在粉岭公路近松柏朗路段截车搜查。其后，警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟，估计市值约141万元，应课税值约104万元。

经初步调查后，41岁姓钟男司机涉嫌「贩运未完税香烟」被捕。此外，该名男司机未能出示驾驶执照，亦涉嫌「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」被捕。被捕男子正被扣留调查。

涉案货Van。警方图片

警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」乃严重罪行，两项罪行一经定罪，各可处罚款1万港元及监禁12个月。警方会继续加强执法，打击相关罪行，呼吁驾驶人士切勿以身试法。

根据《应课税品条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。根据《进出口条例》，任何人进口另类吸烟产品即属违法，一经定罪，最高亦可被判罚款200万元及监禁7年。

警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。

警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。