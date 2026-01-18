Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警截粉岭公路可疑货Van 检$141万私烟 拘停牌驾驶司机

突发
更新时间：20:16 2026-01-18 HKT
发布时间：20:16 2026-01-18 HKT

新界北总区交通部执行及管制组人员今日（1月18日）下午在区内打击交通违法，人员下午4时沿粉岭公路巡逻期间，发现一辆灰色轻型货车形迹可疑，遂在粉岭公路近松柏朗路段截车搜查。其后，警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟，估计市值约141万元，应课税值约104万元。

经初步调查后，41岁姓钟男司机涉嫌「贩运未完税香烟」被捕。此外，该名男司机未能出示驾驶执照，亦涉嫌「停牌期间驾驶」、「驾驶时没有第三者保险」被捕。被捕男子正被扣留调查。

涉案货Van。警方图片
涉案货Van。警方图片

警方重申，「停牌期间驾驶」及「驾驶时没有第三者保险」乃严重罪行，两项罪行一经定罪，各可处罚款1万港元及监禁12个月。警方会继续加强执法，打击相关罪行，呼吁驾驶人士切勿以身试法。

根据《应课税品条例》，香烟属应课税品。任何人士若进口、处理、管有、售卖或购买私烟，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款200万元及监禁7年。根据《进出口条例》，任何人进口另类吸烟产品即属违法，一经定罪，最高亦可被判罚款200万元及监禁7年。 

警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。
警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。
警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。
警方在车内搜出40箱（共约31.5万支）怀疑未完税香烟。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
5小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
8小时前
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
靓女姐姐截停强塞都会票 港女入闸后有惊喜：冇谂过咁样俾人 网民看出背后动机｜Juicy叮
时事热话
5小时前
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
梁小龙离世丨曾有两段婚姻隐婚诞女 前妻黎爱莲传遭家暴卷夫仇家袭击致毁容
影视圈
4小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
7小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
3小时前
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
5小时前
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
10小时前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT