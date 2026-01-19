无人机「飞咇」扩至山顶长洲南丫岛 20分钟覆盖150公顷范围 热成像侦测反罪恶

警方去年5月推出「小型无人机行动调配」先导计划，即利用无人机自动巡逻系统在边界警区范围「行咇」，以及在西九龙总区范围进行反罪恶高空巡逻，结果获得良好成效，故此警方决定扩展无人机巡逻范围，本周五起将山顶、长洲及南丫岛纳入无人机机库自动巡逻的应用范围，同时将反罪恶高空巡逻延伸至中区、秀茂坪、元朗及荃湾警区范围，务求进一步提升全天候打击罪案的能力。

记者 麦键泷

目前警队有约800名遥控驾驶员，以及10部无人机机库设备，有能力扩大「小型无人机行动调配」先导计划。警务处行动部大型活动科重点及搜查组警司高仲英表示，先导计划将于本月23日扩展至第二阶段，其中无人机机库自动巡逻将新增3个试点，包括中环山顶、长洲及南丫岛，这些地区地貌辽阔复杂，例如山顶拥有广阔山林，且与独立屋等建筑混杂，长洲及南丫岛则结合密集建筑、小巷、山坡及丛林，无人机高空巡逻可覆盖过去巡逻难以到达的区域，加上无人机的热成像技术可日夜监察可疑活动，令反罪恶行动事半功倍。

高仲英强调，无人机机库自动巡逻系统从边界警区扩展至山顶及离岛区域，会在市区讯号源混杂的情况下运作，以及更多更广的覆盖范围和巡逻路线编排，相信会令无人机与地面警员之间的协作变得更频繁，借此为反罪恶警政及警力增值。

山顶分区指挥官李国耀指出，日后利用无人机进行自动巡逻，一次约20分钟的飞行可覆盖约150公顷范围，涵盖逾100个屋苑和重点基础设施，包括使用无人机的热成像侦测山坡丛林可疑情况，并透过广播提醒居民小心门户，有助加强预防罪案的能力。另外，无人机具备实时影像功能，当遇上行山人士求助时，无人机的高清镜头可从高处快速定位迷途或受伤行山人士，即时传回画面协助救援决策。

长洲分区指挥官刘键衡表示，无人机可从高空覆盖长洲及南丫岛的横街窄巷和山边小径，减少视野盲点，能及早识别可疑人士的暗中活动，每次15至30分钟的飞行即可取代传统步行1至2小时的覆盖范围。他举例，每年举行太平清醮期间，长洲岛上人数翻倍，无人机可监察码头、食肆及节庆活动路线等人流热点，并从高空发出实时提示及警告，向市民提供地面难以察觉的资讯，减低风险。

市区反罪恶高空巡逻方面，计划的第二阶段会从西九龙总区扩展至中区、秀茂坪、元朗及荃湾警区。高仲英指出，选取有关试点是因应罪案形势，如区内涉及地盘的案件频生，或三无大厦需加强灭罪巡逻，巡逻次数会因应罪案形势而调节。

高仲英补充，无人机高空巡逻将配合区内现有的闭路电视，补足了固定镜头的盲点，有助提升全天候打击罪案的能力。此外，警方未来会积极探讨人工智能的应用及支援，从而灵活运用警务资源，提升人力资源运用及工作效率。

「小型无人机行动调配」先导计划首阶段于去年5月分别于边界警区及西九龙总区试行，截至去年底，警方于打鼓岭一带边境路径进行了664次自动化无人机库巡逻，同时在西九龙总区范围以无人机进行了302次反罪恶高空巡逻，协助破获14宗案件，包括3宗藏毒、4宗盗窃、6宗通缉人士及1宗未携带身份证明文件案件，并成功拘捕13人。

高仲英指出，有关拘捕行动是人员透过无人机的实时影像情报，观察到地面的可疑情况，再进行截停搜查。整个计划期间，警方未收到任何相关投诉，并且获得地区持份者支持，也未曾发生任何意外，达致百分百飞行安全。

高仲英认为，首阶段计划取得策略性成功，成功整合了无人机技术与各警务单位的协作，而在无人机运作、飞行期间的资料传输及保安加密等环节均透过实际操作与经验累积逐步完善，亦确立了无人机警政发展方向与调配策略，以及制定并执行一套有效的小型无人机行动调配范本。