Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警新界北打击交通违例 向100超速司机发告票 两男被捕包括24岁学神

突发
更新时间：16:43 2026-01-18 HKT
发布时间：16:43 2026-01-18 HKT

新界北总区交通部执行及管制组特遣队于1月17日及18日加强执法打击交通违例事项，在区内进行代号「火炬」（FOSSINGTON）的行动，重点打击非法改装、超速驾驶及其他相关罪行。

行动期间，人员于屯门、元朗、吐露港公路、大美督、鹿颈路及新娘潭路一带截查约50辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。经初步检验后，其中13辆私家车及三辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉案车辆已被扣留于大榄涌车辆检验中心待进一步检验。此外，人员亦向另外10部涉事车辆发出欠妥车辆报告。

人员亦侦测到约100辆车辆超速行驶，并将会向有关司机发出告票。人员亦就其他交通违例项共发出约120张定额罚款通知书。

此外，行动中人员共拘捕2名本地男子。一名49岁男子涉嫌「驾驶未获牌照车辆」及「驾驶时没有第三者保险」，被捕人已获准保释候查，并须于二月中旬向警方报到。另一名24岁本地男子则涉嫌「驾驶时没有挂上『学』字牌」、「驾驶时没有合资格驾驶教师陪同」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，正被警方扣留调查。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
00:59
「火云邪神」梁小龙离世享年77岁 武打经典作无数 《陈真》、《功夫》深入民心丨独家
影视圈
2小时前
渣打马拉松2026 ‧ 持续更新
01:34
渣打马拉松2026︱田总：得奖名单暂无调乱号码布情况 10名海外精英跑手获金级成绩
社会
2小时前
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
陈松伶亲回与张铎姊弟恋婚姻两大传闻 曾因无法生育遭奶奶冷待 与老公至今未做一事
影视圈
5小时前
01:04
渣打马拉松2026︱累计59名跑手送院 两危殆三严重
突发
23分钟前
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
港男闹爆超市卖「下栏」金奇异果︰摆极都唔熟，好酸好硬！供应商Zespri话有得解 教一招催熟
饮食
2026-01-17 16:37 HKT
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
文记车仔面执咗1间！「5舖街霸」神话不再？网民嘲「正常」 怒数3宗罪：热潮过咗 人走茶凉
饮食
2026-01-17 15:47 HKT
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
「东张女神」庆祝父亲生日揭「会长」身份 妈妈靓样似岑丽香 传恋TVB小生被指系有钱女
影视圈
6小时前
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
沙田街头遇露体狂 夜归女转身穷追：我无嘢惊，唔怕！ 拍下大只露械男狼狈反应｜Juicy叮
时事热话
4小时前
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
伤肾食物｜中年汉不烟不酒爱运动 血管仍老化肾脏如80岁 戒吃1食物半年逆转肾功能
医生教室
7小时前
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
00:17
车cam直击｜上水单车妇过马路 遭客货车撞毙 司机涉危驾被捕
突发
2小时前