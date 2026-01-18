警新界北打击交通违例 向100超速司机发告票 两男被捕包括24岁学神

新界北总区交通部执行及管制组特遣队于1月17日及18日加强执法打击交通违例事项，在区内进行代号「火炬」（FOSSINGTON）的行动，重点打击非法改装、超速驾驶及其他相关罪行。

行动期间，人员于屯门、元朗、吐露港公路、大美督、鹿颈路及新娘潭路一带截查约50辆怀疑涉及非法改装的私家车及电单车。经初步检验后，其中13辆私家车及三辆电单车怀疑经非法改装，涉嫌违反《道路交通（车辆构造及保养）规例》，涉案车辆已被扣留于大榄涌车辆检验中心待进一步检验。此外，人员亦向另外10部涉事车辆发出欠妥车辆报告。

人员亦侦测到约100辆车辆超速行驶，并将会向有关司机发出告票。人员亦就其他交通违例项共发出约120张定额罚款通知书。

此外，行动中人员共拘捕2名本地男子。一名49岁男子涉嫌「驾驶未获牌照车辆」及「驾驶时没有第三者保险」，被捕人已获准保释候查，并须于二月中旬向警方报到。另一名24岁本地男子则涉嫌「驾驶时没有挂上『学』字牌」、「驾驶时没有合资格驾驶教师陪同」及「驾驶时没有第三者保险」被捕，正被警方扣留调查。