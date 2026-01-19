辅警系列｜辅警乐队致力保持高水准演奏 以音乐为社会带来正能量

在辅警周年进修训练结业会操典礼上，总会见到辅警乐队成员演奏不同乐器，合力奏出激昂澎湃的乐曲，陪伴辅警人员步过检阅台。尽管辅警乐队成员的训练和表演工作十分频繁，亦要兼顾花式步操与合奏，但他们仍能长期保持高水准的演奏。负责演奏长笛的刘巧瑜表示，除了结业会操的演奏工作，辅警乐队亦会在社区活动中演奏，致力通过音乐加强警民关系，并为社会带来正能量，未来期望更多有音乐才能的市民加入团队。

2024年加入辅警乐队的刘巧瑜Edith表示，过往一直认同辅警队「工余献社群」的理念，但因为自己个性比较内向，担心难以胜任执法工作，其后得悉辅警乐队招募成员，深感这份工作可以发挥其音乐才能，贡献社会，于是马上投考，结果顺利成为其中一员。

刘巧瑜因认同辅警「工余献社群」的理念，于2024年加入辅警乐队，发挥自己的音乐才能贡献社会。

辅警乐队目前有30多名成员，日常工作包括为辅警周年进修训练的会操演奏，平均每月有两场演奏工作，以及不定期的辅警结业会操、外出表演及升旗仪式，因此乐队成员需要频繁操练。Edith说，十分欣赏辅警乐队展现的团队精神，因为每位成员均明白，他们都是不可或缺的一员，例如长笛分成数个声部，如果少了一人，整首曲子的丰富性和澎湃感就会明显减弱，「即使不少队员已经成家立室，要兼顾家庭，或在正职事业上追求发展，他们仍会努力将乐队训练和表演置于优先位置。」

每周五为乐队的固定训练日，内容包括音乐合奏及花式步操，Edith说训练目的是确保音乐与步操的高度协调，其中花式步操尤其考验默契，队员需在完成高难度音乐演奏的同时，配合复杂的队形变化，甚至变速步操，向观众呈现声画同步的流动感和震撼力。

刘巧瑜是辅警乐队的长笛手，致力透过分享音乐为社会带来正能量。

Edith指出，每位队员除了要熟习自己的动作外，亦会特意记下身旁队友的站立位置，练习时互相提醒，「如果一个人错了，整个图案就会松散，所以我们互相鼓励、扶持，当真正上场表演时，会百分百信任队友。」她分享道，表演期间若有人出现站位失误，应对的窍门就是全队成员微调站位，令整体队形依然整齐，这亦是团队精神的一种体现。

谈及辅警周年进修训练结业会操典礼上的表演，Edith说演奏乐曲的辅警乐队并非衬托角色，而是陪伴辅警同事走过人生重要里程碑的见证者。因为每当看到他们步过检阅台，同时有鼓声与旋律作伴，台下家属眼中流露的骄傲与欣慰，使她深深感受到辅警乐队的重要性：「我们伴奏所提供的情绪价值和仪式感，可以令辅警同事对自己的警察身份感到更加自豪，也让家属留下美好回忆。」

辅警乐队会为辅警周年进修训练结业会操及辅警结业典礼演奏乐曲及表演花式步操，是陪伴辅警人员走过人生重要里程碑的见证者。

除了内部表演，Edith说辅警乐队亦积极参与社区活动，例如学校升旗礼、社区表演等，市民往往投以热烈掌声，令她明白手中的乐器是与公众保持良好沟通的重要工具。她强调，辅警乐队虽属兼职性质，但队员经常会运用私人时间自行操练，只求在每次演出时都力臻完美。

辅警乐队仍然在招募成员，Edith希望更多有音乐才能的市民加入，透过音乐为社会带来正能量。

记者 麦键泷

辅警队全年招募 即扫二维码了解更多入职要求

香港辅助警察队（辅警队）全年招募，欢迎合乎资格的市民投考，不论全职或兼职、自雇或无固定职业人士，亦包括本地大学或大专院校学生。申请人成功通过甄选面试及相关考核后，会接受基础受薪训练，结业后便可成为辅警警员。此外，合乎相关资格的市民亦可以投考辅警警员（专门人员）[乐队队员]，成功通过训练后可参与辅警乐队的表演工作。即扫二维码，了解更多入职要求。

