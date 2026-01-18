新闻追击｜辣招斩财路 私烟商「内卷」斗平抢客 转攻社交媒体大卖广告

政府于9月19日实施《2025年控烟法例（修订）条例》），列明售卖的香烟若价格低于烟草税，必须证明已课税，否则将被推定为未完税香烟，此项打击私烟「辣招」立即令不少过往有售「白牌私烟」的报档和小商户放弃售卖，私烟批发商为继续牟取暴利，于是在社交媒体投放大量广告招揽生意，并以新客购买即减100元、赠送打火机、多买多折扣、旧客介绍新客可获回赠100元「现金劵」等作招徕，企图扩大私烟市场。香港海关表示，会加强情报搜集工作，严重打击私烟活动。

「新客落单即平50蚊现金……介绍朋友落单回赠100消费，WHATSAPP立即领取免费火机。」包括售卖假装完税「白牌烟」的私烟批发商，近期大肆在Facebook投放广告招揽客人，并以首次购买一条(10包)香烟可获折扣，务求招揽新客户，同时赠送打火机吸引客人继续光顾，旧客介绍新客亦获得100元「现金劵」，企图扩大私烟市场份额。

另一私烟批发商则推出新年劲减优惠，新客订购一条或以上私烟即减100元，更强调售价全港最便宜，扬言「揾到平过我，我再平多$10」。有私烟批发商则以「优质」服务抢客，包括24小时WhatsApp在线，客人随时可以订购，以及「朝早落单，即日送达」，一条「白牌烟」售价低至390元。

值得注意的是，多个广告疑为规避Facebook系统对违法活动的检查，没有注明「烟」字，改以「IN」代替，但配图可见少女吸烟漫画或香烟包装盒，令人一看便明白是售卖香烟。

记者根据Facebook广告点击WhatsApp连结，以客人身份发讯息查询售价及优惠详情，对方指其香烟来自海外及口岸免税店，品质有保证，订购后即日或翌日即可直送全港任何地点，继而指示点击其发送的Telegram私烟群组连结，记者点击登入后，可见数十款私烟的详细价格及优惠资讯。

私烟批发商近期大肆在社交媒体招揽新客户，原因或与政府在9月19日实施《2025年控烟法例（修订）条例》有关，因为该条例包括修改了《应课税品条例》，列明任何售价低于烟草税(每包20支香烟66.12元税款)的香烟必须证明已课税，否则将被推定为未完税香烟，导致不少过往有售「白牌私烟」的报档和小商户纷纷放弃售卖，私烟批发商为继续牟取暴利，于是加强在网上渠道招揽生意。

香港海关表示，一向根据风险评估、情报分析的执法策略，从不同层面打击各类型的私烟活动，包括上游堵截跨境走私、中游取缔储存及分销和下游扫荡买卖私烟。海关亦会加强情报搜集工作，密切留意私烟活动的最新情况，如发现有违法行为，定必采取果断执法行动。

