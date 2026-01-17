屯门共享单车座位藏利针 17岁少女被刺伤手 警列刑毁及袭击案追凶

今（17日）中午约1时，青山屯门乡事会路2A号安定邨对开，一名17岁少女调较单车座位时手部突感痛楚并淌血，其家人报警求助，警员接报到场，发现单车座位上藏着一根针，因而少女右手被针刺伤，案件列刑事毁坏及袭击致造成身体伤害，交由屯门警区刑事调查队第一队跟进。女事主清醒被送往屯门医院治理。



据了解，女事主为一名中六学生，事发时她准备到安定商场午膳，其间在路旁租用一辆共享单车，惟她调教单车座位时用手压下座位，手踭感到被硬物拮到流血，讵料座位中间位置有一条5厘米长被鎅开的裂缝，上面插有一支针。警方联络共享单车公司了解事件，得知涉事单车在1月7日检查妥当，之后在街上租用，最后使用时间为今日凌晨1时38分。