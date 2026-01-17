乐华南邨谋杀案｜35岁女被杀藏尸油压床 男友潜逃半月落网 警今午交代案情 

牛头角乐华南邨上月30日揭发命案，35岁姓谭本地女子惨遭杀害，更被藏尸于喜华楼单位内的床褥与床架之间，东九龙总区重案组接手跟进，一直追缉女死者已潜逃东南亚的非华裔男友。经过半个月的追查，凶徒已落网并移交本港警方，警方将于今日下午交代案情。

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜35岁女死者头部有多处钝挫伤 警追缉拍拖半年非华裔男友

相关新闻：乐华南邨谋杀案｜女死者藏尸油压床 疑遭男友辣手摧花 凶手已潜逃东南亚

谭姓女死者本身家住秀茂坪区，她与涉案的非华裔男友只拍拖半年，却感情生变闹分手。她于上月28日曾告知家人，会到男友的乐华南邨住所收拾自己的财物，再返回家中。讵料谭女一去不返，至29日清晨5时30分，其67岁母亲发现她仍未归家，尝试联络亦不果，遂于当晚报案求助。据悉，由于谭女曾有自杀倾向，故警方接报后列作「高危人士失踪案」跟进。

12月30日凌晨，警方联同消防前往谭女男友的喜华楼单位，破门入屋调查，最终搜查至同日早上揭发命案，在床架内发现女死者遗体。涉案单位推断是案发第一现场，但由于现场没有打斗痕迹和血迹，警方相信有人曾处理过现场，包括清理血迹、证物及凶器。警方亦在大厦楼层及垃圾房内，找到死者的身份证明文件，以及怀疑与案件有关衣物。

警方将案件列作谋杀，销定女死者的非华裔男友与案件有关，追缉其下落，并调查其行凶动机。另外，警员在单位内发现3狗及1猫的尸体，怀疑是他们所养的宠物惨被杀害，正调查牠们的死因。