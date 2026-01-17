警扫毒检值107万毒品 拘4男最细15岁

东九龙总区机动部队人员于1月13日下午约3时，在长沙湾邨进行反罪恶巡逻期间，发现两名男子形迹可疑，遂上前截查，并在其中一名男子身上检获约9克怀疑「冰」毒及约30.2克怀疑海洛英。经初步调查后，该两名15岁的本地男童涉嫌「贩运危险药物」被捕。

警方展示检获的毒品。



深水埗警区反三合会行动组人员经深入调查后，1月15日下午在青山公路—元朗段一网吧内，再拘捕一名16岁本地男童，涉嫌「串谋贩运危险药物」，并于同日晚上突击搜查葵涌和宜合道一工业大厦单位，检获约1.47公斤怀疑海洛英及一批毒品包装工具。



人员亦在观塘伟业街一工厂大厦单位外，截获一名18岁姓姚本地青年，并於单位内检获约356.8克怀疑「冰」毒及另一批毒品包装工具，该名16岁男童及18岁青年涉嫌「贩运危险药物」被捕。调查显示，贩毒集团涉嫌以工厂大厦单位作毒品包装中心，并招揽未成年人士管理毒品包装中心及在街头贩运危险药物。行动中，人员检获的毒品总市值约107万港元。



一名15岁被捕男童已获准保释候查，须于二月中旬向警方报到；另一名15岁被捕男童则被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件已于昨日（16日）上午在西九龙裁判法院提堂；该名16岁被捕男童及18岁男子分别被暂控两项「串谋贩运危险药物」、「贩运危险药物」罪及一项「贩运危险药物」罪，案件已于今日（17日）上午在九龙城裁判法院提堂。



根据香港法例第134章《危险药物条例》，贩运危险药物属严重罪行，一经定罪，最高可判处罚款五百万港元及终身监禁。警方亦会根据《危险药物条例》第56A条，对招募未成年人士贩毒的毒贩申请加刑。