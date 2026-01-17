香港24岁女子伊朗旅游失联一周 今凌晨终报平安

伊朗多地近期出现全国性示威及冲突，造成多人伤亡，保安局日前亦发出红色旅游警示,，呼吁港人调整行程，如非必要避免前赴。近日网上流传，一名24岁香港女子疑在伊朗旅游期间失踪一周，她的家人向入境处求助。有传媒报道指，女事主今日（17日）香港时间约凌晨12时半，终致电友人报平安。

该名女事主在社交平台连续上载帖文，称自己计划由香港不坐飞机前往埃及。其社交平台Threads最后一则帖文停留上周二（1月6日），称自己身处伊朗，形容「伊朗是我去过被误会最深的国家，香港护照只能免签21天，明天跑去passport office，延长一个月签证」。

然而一星期过去，女事主仍未更新状态，大批网民在平台询问她是否平安。也有自称是女子家属留言，忧心忡忡求助：「阿妹而家喺伊朗，已经失联左好多日。已揾入境处帮手。」

入境处昨日（1月16日）证实在接获相关求助后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署及中国驻阿巴斯总领事馆了解情况，并按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。

据了解，事主最终于今日（17日）香港时间约凌晨12时半，致电友人报平安。事主正身处伊朗伊斯法罕，她形容伊斯法罕较其他城市安全，可照常外出。