港夫妇讹称承包澳门娱乐场贵宾厅 涉骗$2800万被捕

一对香港夫妇涉嫌讹称名下公司承包澳门娱乐场贵宾厅业务，并以高利润回报为饵，诱骗一名中年男子投资。事主在获得约400万港元初期红利后，因对方无法退款及停止发放回报，始惊觉误堕骗局向澳门司警报案。司警经深入调查，于前日（14日）下午在涉案夫妇入境澳门时将两人截获，并移送检察院侦办。

案情显示，受害事主于2023年经友人介绍认识该对香港夫妇。对方声称名下公司承包了澳门新口岸区某娱乐场的贵宾厅业务，游说事主注资。为取得事主信任，该对夫妇多次邀请他到澳门旅游并实地「视察」贵宾厅，更出示公司与澳门娱乐场合作的伪造协议文件照片，承诺每月发放投资额3%的高额利润，一步步令事主深信不疑。

澳门司法警察局图片

事主于2023年10月底起，分多次将资金投入。他先转帐2,000,000元人民币至男子指定的内地帐户，并在随后3个月内顺利收到由涉案女子支付的每月66,000港元现金回报。事主在甜头利诱下放松戒心，应邀大幅加码，先后转帐6,400,000元人民币及交付19,000,000港元现金。据统计，事主总投资额折合约为2.8千万港元。

然而，这场「投资美梦」在2025年4月幻灭。事主自该月起再无收到任何利润，多次向涉案夫妇查询及要求退回本金，均被对方以各种理由拖延。事主怀疑受骗，遂于同年11月20日向司警报案。警方经调查后，成功锁定两人身份，并于前日趁两人再次踏足澳门时采取行动。