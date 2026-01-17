港六旬清洁工变身「网贷骗徒」 呃澳门4人共$40万  港珠澳大桥被捕

六旬港男涉网上借贷骗案落网，澳门司警揭发至少4名男女误堕陷阱，合共被骗去近393,500元人民币及11,400澳门元。涉案男子报称清洁工人，昨日经港珠澳大桥入境澳门时被捕，警方在其身上搜获64,000港元现金，目前正深入调查赃款去向。

涉案男子姓王，65岁，为香港居民。澳门司警上月接获一名中年男子报案，指在社交平台Facebook看到标榜「港澳借贷」的广告，因急需周转遂联系对方。骗徒随后要求事主提供资料，并以「保证金」及「手续费」为名索款。事主深信不疑，先后25次透过扫码将292,000元人民币转帐至内地支付户口，并向指定本地银行帐户存入5,200澳门元。惟事主迟迟未收到贷款，要求退款时对方更消声匿迹，方知受骗。

司警调查期间发现，报案事主曾应对方要求，协助将一笔6,200澳门元的款项转化为5,400元人民币汇出。经核对，该笔款项涉及同日发生的另一宗骗案，该案受害人损失6,200澳门元。司警透过资金流向锁定王男身份，发现两个内地收款户口均由其持有。王男名下帐户更涉及去年另外两宗同类案件，受害人分别损失82,500元及19,000元人民币。

昨日，疑人经港珠澳大桥澳门口岸入境时被截获，警员在其身上检获64,000港元现金及一部手机。虽然疑人调查期间拒绝合作，但警方综合各项证据，确认其利用支付平台户口收取骗款并怀疑清洗黑钱。警方现以相当巨额诈骗及清洗黑钱罪将王男移交检察院跟进，并继续追查其背后是否涉及犯罪集团。