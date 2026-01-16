Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

孕妇东区医院外紧急分娩母子平安 姑娘忆述当日惊险一刻：好像拍戏一样 

突发
更新时间：23:38 2026-01-16 HKT
发布时间：23:38 2026-01-16 HKT

柴湾上月一名37岁孕妇突然作动，到东区医院门前也因剧痛无法步入，最终要在马路紧急分娩。东区医院今日（1月16日）在社交平台发帖，讲述医护当日所经历的惊险一刻。其中参与救治的姑娘直言当时情况紧急，「就好像拍戏一样」。

帖文中，东区医院急症科刘姑娘表示对当日情景记忆犹新，仍觉惊险万分。她当时在分流站工作，突然见到一名约6、7岁小男孩匆匆忙忙地跑来求助：「姑娘，可不可以帮帮我？我妈妈在外面生宝宝了！」虽然小男孩难以清楚表达详情，但刘姑娘察觉情况紧急，立刻通报，并联同另外两位急症科人员拿起急救用品、合力推著一张轮床，跟著小男孩跑出了医院门外。

上月一名孕妇到东区医院门前也因剧痛无法步入，最终要在马路紧急分娩。资料图片
上月一名孕妇到东区医院门前也因剧痛无法步入，最终要在马路紧急分娩。资料图片

跟著小男孩，刘姑娘一行人来到医院门外的马路旁，看见一名女士躺在地上，地面上留有血迹，询问下得知她刚刚因早产在路边生下宝宝。加上急忙赶到的急症科医生和管事部同事，以及刚好经过的救护员，大家立即分工合作，搭起白布为女士提供遮挡，协助医生为母子初步检查。

刘姑娘指：「当时天色已经入黑，情况非常紧急，就好像拍戏一样。」幸好，女士和宝宝没有大碍，众人便合力将他们抬上轮床，送回急症室进一步治理。

相关报道：柴湾孕妇行街突作动 搭的士赴东区医院分娩 B仔抢闸于院外出世

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
40岁女星传逼经理人旁观交欢 呃公司钱包养男伴 「车震男」惊人身份起底
影视圈
11小时前
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
01:11
屯门开枪｜死者「恐龙」寄住友人家 户主：佢有吸太空油习惯 经常自言自语
突发
12小时前
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
01:41
屯门开枪｜死者母亲认尸哭断肠 女亲友哭诉：好心痛 点解差人开枪？
突发
13小时前
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
44岁妈妈患末期子宫颈癌 赴瑞士安乐死 临终前因女儿1句话释怀
保健养生
6小时前
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
连锁快餐全日优惠！$29起叹焗猪扒饭/烧味米线/鸡髀+粟米肉粒餐 全日四市都有折
饮食
8小时前
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
00:47
天气寒冷｜天文台料强烈冬季季候风1.20袭港 跌落12°C 如有雨或变更低温
社会
10小时前
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
黎彼得插喉吊盐水坐轮椅上台画面曝光 面容苍白表情痛苦 去年曾入ICU徘徊鬼门关
影视圈
7小时前
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
惠康全场88折！满额送$10现金券 金莎礼盒$77.5/寿桃鲍鱼福喼低至3折
饮食
5小时前
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
00:27
单车男将共享单车扔落桥兼拍片惹公愤 LocoBike：已著手处理｜有片
突发
7小时前
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
屯门开枪｜死者滥药患精神病十年 有反社会行为症状 最近拒绝覆诊
突发
9小时前