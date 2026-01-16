孕妇东区医院外紧急分娩母子平安 姑娘忆述当日惊险一刻：好像拍戏一样 

柴湾上月一名37岁孕妇突然作动，到东区医院门前也因剧痛无法步入，最终要在马路紧急分娩。东区医院今日（1月16日）在社交平台发帖，讲述医护当日所经历的惊险一刻。其中参与救治的姑娘直言当时情况紧急，「就好像拍戏一样」。

帖文中，东区医院急症科刘姑娘表示对当日情景记忆犹新，仍觉惊险万分。她当时在分流站工作，突然见到一名约6、7岁小男孩匆匆忙忙地跑来求助：「姑娘，可不可以帮帮我？我妈妈在外面生宝宝了！」虽然小男孩难以清楚表达详情，但刘姑娘察觉情况紧急，立刻通报，并联同另外两位急症科人员拿起急救用品、合力推著一张轮床，跟著小男孩跑出了医院门外。

上月一名孕妇到东区医院门前也因剧痛无法步入，最终要在马路紧急分娩。资料图片

跟著小男孩，刘姑娘一行人来到医院门外的马路旁，看见一名女士躺在地上，地面上留有血迹，询问下得知她刚刚因早产在路边生下宝宝。加上急忙赶到的急症科医生和管事部同事，以及刚好经过的救护员，大家立即分工合作，搭起白布为女士提供遮挡，协助医生为母子初步检查。

刘姑娘指：「当时天色已经入黑，情况非常紧急，就好像拍戏一样。」幸好，女士和宝宝没有大碍，众人便合力将他们抬上轮床，送回急症室进一步治理。

