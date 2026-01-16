Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「守网联盟」聚首Meta办公室参与防骗工作坊 逾60个公私型机构共筑网络安全

更新时间：22:17 2026-01-16 HKT
发布时间：22:17 2026-01-16 HKT

「守网联盟」打破传统对骗徒单打独斗的局限 ，汇聚逾130个政府、监管、公营及私人机构，于防骗及网络安全领域发挥「一加一大于二」的协同效应，共同守护网络安全。今日（1月16日）警方「守网者」与海关等一众联盟成员聚首Meta香港区办公室，「守网者」亦借此机会感谢联盟成员过去一年鼎力支持与紧密协作，让「守网联盟」从蓝图变为守护香港网络安全的坚实力量。

是次工作坊有超过60个公私型机构参与，并首先由Meta代表以「社交媒体帐户隐私与安全」为题，为各政府部门的联盟成员讲解，丰富生动的演讲内容揭起了精彩序幕，演讲者更提供多项实务建议，联盟成员获益良多。随后，由网罪科代表分享新型网络威胁趋势及相应防御技术，为各部门带来更清晰的形势分析，其间各持份者积极研讨，更促进跨部门协作与专业知识交流。

活动尾声，由「守网者」与各界代表一同挑战由「网罪科」联同教育局及数字政策办公室推出的「守网联盟游戏卡」。此计划是为学生度身订造的桌上防骗游戏，以轻松生动手法将防骗资讯融入校园 。各成员踊跃参与，在竞技之中学习防骗及网安资讯。「守网者」预告，将来会有更多「守网联盟」成员吉祥物加入游戏卡，敬请期待。

过去一年，「守网联盟」透过线上线下活动，包括各大政府吉祥物走访港九社区派发纪念品 ，举办「守网联盟．电车漫游」摄影比赛，更联同媒体打造《网罪速「逮」》电视节目及《星岛申诉王》专栏，透过真实案例与专家解读防骗知识。「守网者」感谢各盟友一直以来的支持，希望「守网联盟」能够在未来举办更多活动，共同向广大市民宣扬防骗及网安资讯，让「守网联盟」的光芒 ，照亮更多角落。

