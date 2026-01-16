城门水塘乌鸦遭鱼钩缠困树上 消防员「上山落水」救援 市民赞：世一！

城门水塘近大城石涧，今日（1月16日）上午10时许，一只乌鸦被困于树上「吊吊揈」，消防接报赶至救援。消防接报赶赴现场，架梯锯树、跳入水塘接力救援，终成功救起乌鸦，其后爱协将乌鸦送往嘉道理农场治理。市民感动称「为咗一只乌鸦上山落水」，网民齐赞香港消防专业有爱。

据报案事主在社交平台帖文描述。消防员到场观察环境后即架起长梯，锯断缠绕乌鸦的树枝。由于树木位于水塘边，有消防员提前于水边戒备。最终树枝断开，一名消防员随即跳入水中将乌鸦救起，整个救援过程约半小时。事主感谢消防员付出，称赞他们「为咗一只乌鸦上山落水」，态度专业，直言是「真心佩服」且「真系好感动」。

不少网民也纷纷留言感谢消防员及报案事主，称「香港消防，真是世一」、「香港消防员真系香港人嘅骄傲」、「多谢消防员，但更多谢你啊」、「莫以善小而不为嘅教才，楼主真系心地好好，好人一生平安」。

爱协回复查询时表示，今日早上爱协督察到达现场时，受困乌鸦已经由消防救起，品种为成年大嘴乌鸦 （Large-Billed Crow），初步检查发现其嘴内及脚上都发现有鱼钩。随后爱协督察立即把获救乌鸦送往嘉道理农场治理。

爱协呼吁市民如遇上受困动物，不要走近或尝试接触牠，以免令动物因进一步受惊而挣扎，导致受伤或加深伤势。市民可拨打爱协24小时拯救热线2711 1000求助，由曾接受训练的专业人士到场处理。