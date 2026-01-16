澳门司警拘香港无业夫妇 涉自称承包贵宾厅 呃投资者逾$2400万

澳门司警近日破获一宗巨额诈骗案。一对无业香港夫妇，声称承包一澳门赌场贵宾厅，并伪造与博企合作文件，甚至亲自带领参观相关贵宾厅，成功博取一名投资者信任，最终骗取该投资者逾2400万港元。两夫妇至周三（1月14日）入境澳门时被捕，并搜出伪造公司印章及文件。当地警方正全力追查赃款流向。

港夫妇扮贵宾厅承包人 伪造文件兼带参观博信任

2023年，中年男事主经朋友介绍认识涉案香港夫妇，对方自称其名下公司承包澳门新口岸区一娱乐场贵宾厅业务，游说事主投资有关贵宾厅，然而事主当时未有答应。其后夫妇相约事主到澳门旅游，以每月给予3%投资额的回报游说其投资贵宾厅，甚至带领他到贵宾厅视察、传送名下公司与澳门娱乐场签订的合作协议文件相片等方式，逐步让事主对投资贵宾厅一事深信不疑。

澳门司警正继续追查涉案赃款去向。

2023年10月底，事主转帐200万元人民币至涉案男子指定的内地银行帐户，作为投资贵宾厅的资金，并于2023年11月至2024年1月期间，收到涉案女子给予每月6.6万港元现金的回报。其后事主在对方多番游说下加大投资，先后将640万元人民币转帐至对方指定的内地银行帐户，以及将1,900万港元现金交给涉案男子。

以本金提供「利润」 诱投资者续入金

从2023年11月至2024年4月期间，事主合共投资1,900万港元及约840万元人民币，并收到涉案女子给予约400万港元利润，惟对方自2025年4月起再无给予任何投资利润。事主要求退还投资资金不果，遂于2025年11月20日报案求助。

澳门司法警察局经济罪案调查处经调查，于本周三（1月14日）缉获经关闸口岸入境的涉案夫妇，在两人身上搜获22.2万港元现金、2部手机、涉案香港公司的2枚印章以及多张名片。经查，涉案夫妇利用成立空壳公司、伪造的澳门博企文件和印章诈骗事主，实际上并没有与相关博企存在任何合作关系，提供予事主的利润只属其投资本金中的部分款项，以令其相信有真实回报而加大投资。

涉案夫妇均为无业香港居民，丈夫姓罗69岁，妻子姓杨48岁。澳门司警根据调查所得，以诈骗（相当巨额）罪及伪造文件罪将涉案夫妇移送检察院侦办，并继续追查涉案赃款去向。

