海关破荃湾商厦私烟仓检630万元货 40岁仓务员罪成囚13个月

海关人员去年10月20日在荃湾一栋商业大厦打击私烟，截查一名40岁报称仓务员的男子，并在其手推车及该商厦的一个单位内检获共约98万支私烟及62万件另类吸烟产品，共约值630万元，私烟应课税值约320万元。男子涉嫌处理未完税香烟及管有另类吸烟产品作售卖目的，违反《应课税品条例》及《吸烟（公众衞生）条例》，本周三（1月14日）在西九龙裁判法院被判囚13个月。

海关欢迎裁决，监禁刑罚具相当阻吓作用，并充分反映罪行的严重性。海关呼吁，市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格举报怀疑私烟活动。