彩云二邨中年妇疑家中失常挥菜刀 19岁儿子遇袭头颈受伤送院

牛池湾彩云二邨丰泽楼一单位，今日（1月16日）早上11时许一名19岁姓黄男子报案，表示自己被54岁姓叶母亲以刀袭击。警员接报赶至控制现场，调查后涉案母亲在住所内，以一把长约30厘米的菜刀袭击儿子，导致儿子头及颈伤。儿子事后清醒被送往伊利沙伯医院治理。

其后，警方以涉嫌伤人拘捕扣查涉案母亲，据悉该名母亲有精神病纪录。意外后母亲亦手指受伤，清醒被送往联合医院治理。案件由黄大仙警区刑事调查队四队跟进。