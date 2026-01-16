彩云二邨中年妇疑家中失常挥菜刀 19岁儿子遇袭头颈受伤送院
更新时间：18:12 2026-01-16 HKT
发布时间：18:12 2026-01-16 HKT
发布时间：18:12 2026-01-16 HKT
牛池湾彩云二邨丰泽楼一单位，今日（1月16日）早上11时许一名19岁姓黄男子报案，表示自己被54岁姓叶母亲以刀袭击。警员接报赶至控制现场，调查后涉案母亲在住所内，以一把长约30厘米的菜刀袭击儿子，导致儿子头及颈伤。儿子事后清醒被送往伊利沙伯医院治理。
其后，警方以涉嫌伤人拘捕扣查涉案母亲，据悉该名母亲有精神病纪录。意外后母亲亦手指受伤，清醒被送往联合医院治理。案件由黄大仙警区刑事调查队四队跟进。
最Hit
日本DAISO爆红¥500「扫地机械人」香港有售！一键操作简单除麈 日网友分享用后感…
2026-01-15 15:04 HKT
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
2026-01-15 12:38 HKT
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
2026-01-15 16:45 HKT