海关破天水围制毒工场拘两男女 检千万元依托咪酯及可卡因

香港海关1月14日在天水围捣破一个制毒工场，检获一批怀疑依托咪酯烟弹和原材料、可卡因、霹雳可卡因和一批怀疑制毒工具，并拘捕两男女。毒品市值共约1000万元。

海关1月14日凌晨在天水围执行反毒品行动期间，截查一名35岁的男子，在他所携带的纸袋内检获50粒怀疑依托咪酯烟弹，海关人员随即把他拘捕，并带他到附近一个处所搜查。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈佩儿交代案情。海关FB

其后，海关人员在该处所内再检获267粒怀疑依托咪酯烟弹、约1.75公斤怀疑依托咪酯粉末、约1.4公斤怀疑依托咪酯油、约1.2公斤怀疑可卡因、约500克怀疑霹雳可卡因和一批怀疑制毒工具，并在该单位内拘捕一名26岁怀疑涉案女子。

海关毒品调查科毒品调查第一组调查主任陈佩儿表示，两人已共被控两项制造危险药物罪及一项贩运危险药物罪，而被捕的男子则再被加控一项贩运危险药物罪，并将于明日（1月17日）在沙田裁判法院提堂。