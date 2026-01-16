强积金｜贵利诱债仔用假证声称永久离港 提早申领MPF还债 涉款$450万警拘30人

有债仔近日宣假誓声称永久离港，并使用虚假港澳居民居住证，提早领取强积金（MPF）用作还债，其后将两成所得强积金交给贵利作手续费。警方经两个月追查后揭发涉案团伙，及其位于油塘一工厦的电话放债中心。整个行动中，警方拘捕1名主脑、9名骨干成员及21名债仔，涉案强积金金额高达450万港元。

警搜油塘工厦单位 破「Cold Call」放债中心

警方去年起展开为期两个月代号「霞月」行动，打击诈骗及非法放债活动。九龙城警区助理指挥官(刑事)署理警司廖秉科表示，较早时接获一间强积金受托人公司，指多名强积金计划成员以永久离港为理由，提交怀疑虚假的港澳居民居住证，申请提早领取强积金。警方接手后，除调查上述转介个案外，亦通过情报搜集分析，揭发一个本地诈骗团伙。

该团伙租用葵涌工厦一单位，用作电话放债中心，以「Cold Call」随机致电不同市民，声称提供债务重组及借贷，并游说他们以虚构借口，提早领取强积金还债，讹称所有程序合法。两个月的「霞月」当中，警方拘捕30人（25至59岁），涉「串谋诈骗」、「无牌放债」及「以过高利率放债」等罪，当中包括团伙主脑、8名骨干、21名提早领取强积金的供款人，部分人有黑社会背景。

部分个案年利率达140厘

九龙城警区科技及财富罪案组督察谭钧铠提到，涉案强积金金额高达港币450万元。诈骗团伙先会要求债务人到各区民政处宣誓，其间虚假陈述，声称会永久离港往内地居住。其后，诈骗团伙套取债务人个人资料，以伪造虚假港澳居民居住证。当成功向强积金受托人公司申请提早领取后，诈骗团伙向债务人收取两成所得强积金为手续费。

另外，诈骗团伙也会怂恿债务人到指定财务公司借贷，其后也会抽取两成贷款作手续费，并要求债务人以高利率还款。警方透露，部分个案年利率高达140%，比起法定要求的48%高出近三倍。警方亦发现，团伙骨干通常以网上等方式与客户隔空沟通，令调查难度增加。

集团犯案手法。

主脑寓所藏大批犯罪得益

经深入调查后，警方于本周三（1月14）突击搜查上述位于葵涌工厦的电话放债中心，拘捕6男3女，分别为主脑及8名骨干（25至44岁），报称无业及电话推销员等。警方在单位内检获5部电脑、40部手机、4张电话卡、一部影印机及1,057份提取强积金或贷款申请表。

另外，警方亦在主脑寓所检获怀疑犯罪得益，包括约5万元现金及一批名表名袋。至于其余21名以虚假借口或文书提早申领强积金人士，则在过去两个月内先后被捕。各被捕人正保释候查，警方正追查犯罪资金流向。

警方提醒市民，市民需年满65岁先可以提取强积金，提早领取只可以在特定情况下申请，包括提早退休、永久离开香港或完全丧失行为能力。任何人如果以虚假理由或伪造文书去申请提早提取强积金，有机会触犯欺诈罪，一经定罪，最高可被判处监禁14年，市民切勿以身试法。如有任何怀疑，巿民可致电警方防骗易热线18222查询。

九龙城警区助理指挥官(刑事)署理警司廖秉科（左）及科技及财富罪案组督察谭钧铠（右）。