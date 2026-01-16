警方海关联合海域行动缉私烟 检值440万货扣查涉案货车

警方和海关怀疑近日有人在将军澳和柴湾一带进行走私活动，经过深入调查及情报分析后，水警总区特遣队、水警港口分区、联同海关海域联合特遣队人员，今日（16日）凌晨在有关海域进行反走私行动。



警方与海关联合行动。

行动中，人员发现两艘没有亮起航行灯的可疑快艇分别驶近将军澳骏日街和柴湾货物装卸区防波堤的岸边，同时两处岸边分别有数名可疑男子将货物由快艇搬到岸上的货车上。人员随即采取行动，可疑男子立即跳上涉案快艇，高速往香港南面水域逃去。水警人员遂展开追截，惟涉案快艇最终在逃离香港南面水域往内地方向驶去。



人员在涉案货车共检获97万支怀疑私烟，估计市值约440万元，应课税值约320万元，人员亦扣查涉案货车。 案件由海关人员继续跟进调查。



警方重申，买卖私烟属违法行为。《2025年控烟法例(修订)条例》已于9月 19日刊宪,涉及未完税烟草相关罪行最高罚款100 万元及监禁2年,提高至罚款200万元及监禁7 年。根据《应课税品条例》,任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法,一经定罪,最高可 被判罚款200万元及监禁7年。