珍惜生命│长洲泳滩25岁女服药自杀 昏迷送院

今(16日)早上11时41分，长洲东堤路一泳滩，救生员发现一名女子在泳滩上晕倒，报警求助，人员接报到场，姓陈（25岁）女子倒卧上址，其手袋内有怀疑药物包装。陈女昏迷被送往长洲医院治理，其后由直升机转送东区医院。警方于现场检获遗书。据悉，事主有精神病纪录及受工作问题困扰而寻死。

防止自杀求助热线：

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

赛马会青少年情绪健康网上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk