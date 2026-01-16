Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

马鞍山男私家车搜出$92万毒品 36岁女车主同被捕 今日提堂

突发
更新时间：08:24 2026-01-16 HKT
发布时间：08:24 2026-01-16 HKT

将军澳警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，昨日（15日）上午在马鞍山一带展开反毒品行动。行动中，人员在马鞍山一住宅单位外截查一名38岁姓李本地男子，并在其身上检获约二十二克怀疑可卡因。人员其后搜查该名男子停泊于附近停车场的一辆私家车，检获约九百一十六克怀疑可卡因、约四百八十克怀疑氯胺酮及一批毒品包装工具，检获的毒品总市值约九十二万元。

经初步调查，该名38岁男子及该辆私家车的36岁姓吴女车主涉嫌「贩运危险药物」被捕。该名被捕男子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于今日（16日）上午在沙田裁判法院提堂，而该名被捕女子则已获准保释候查，须于二月中旬向警方报到。

警方重申，根据香港法例134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
屯门开枪．全纪录｜疑凶与家人断联多月 一子弹贯穿身体 警千钧一发救女途人
突发
1小时前
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
01:51
屯门开枪｜天眼直击疑犯扯跌女人质 手起刀落之际被击毙 地面血迹斑斑
突发
13小时前
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男游越南失卡被狂碌1325万 反用1招「穷人防盗术」竟零损失 网民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
时事热话
22小时前
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
00:42
屯门开枪｜涉案34岁越南汉案底累累身藏冰毒 警现场搜证检凶刀弹壳 
突发
12小时前
警方于晚上11时许见记者，屯门警区副指挥官黄浩瀚（左）、新界北总区刑事部高级警司钟丽诒（中）、及新界北总区冲锋队警司李汉民，向传媒简报案情。黎志伟摄
03:12
屯门开枪｜警方：男子涉黑 不排除受毒品影响 开枪绝对符合守则
突发
10小时前
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
万宁新年快闪优惠！一日限定全场88折 满额再送$50现金券 指定分店适用
时尚购物
18小时前
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
章小蕙认后悔嫁钟镇涛：全因恋爱脑 恨前夫剥夺子女探视权 失败婚姻更多细节曝光
影视圈
2026-01-15 09:00 HKT
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西环森美餐厅结业｜港式扒房传奇 独创招牌「森美汁」牛柳 店方无奈市况转变：好似整定咁
饮食
13小时前
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
01:15
屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治
突发
13小时前
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
新股IPO｜新股申购人数大增至47万 网传「猴子军团」违规涌港入飞 证监称券商必须确保资料准确
股市
5小时前