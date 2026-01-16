马鞍山男私家车搜出$92万毒品 连同36岁女车主同被捕 今日提堂

将军澳警区特别职务队人员根据线报及经深入调查后，昨日（15日）上午在马鞍山一带展开反毒品行动。行动中，人员在马鞍山一住宅单位外截查一名38岁姓李本地男子，并在其身上检获约二十二克怀疑可卡因。人员其后搜查该名男子停泊于附近停车场的一辆私家车，检获约九百一十六克怀疑可卡因、约四百八十克怀疑氯胺酮及一批毒品包装工具，检获的毒品总市值约九十二万元。

经初步调查，该名38岁男子及该辆私家车的36岁姓吴女车主涉嫌「贩运危险药物」被捕。该名被捕男子已被暂控一项「贩运危险药物」罪，案件将于今日（16日）上午在沙田裁判法院提堂，而该名被捕女子则已获准保释候查，须于二月中旬向警方报到。

警方重申，根据香港法例134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚五百万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。