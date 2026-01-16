Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

有片｜八乡2头套刀手劫车房 职员惊逃遭扯走斜孭袋 贼车门未关即逃遁

突发
八乡本周一（12日）凌晨发生一宗猖狂劫案。网上流传一段闭路电视影片，显示两名戴上头套及手套的刀手，于一间车行内伏击一名职员，并粗暴扯走其身上的斜孭袋。尽管有帖文指现场为「南亚裔打劫私油档」，惟片段显示地点为八乡一间车行，劫案过程仅约一分钟，涉事私家车司机更在车门未关的情况下接载同党逃离现场。

假意登记文件 两刀手从私家车扑出

根据长约1分12秒的片段纪录，事发于本周一凌晨4时许。当时一辆电单车先行驶离八乡一间车行，一名身穿灰色外套、孭着黑色斜孭袋的口罩男职员随即准备关上闸门。此时，场内仍停泊着一辆白色私家车，司机正向灰褛男递交文件，假意进行登记。

正当职员专注处理文件之际，两名戴着头套、手持利刀的男子分别从私家车前后乘客位冲出，不由分说扑向职员。

职员弃袋保命 刀手折返跳车逃遁

灰褛男见状大惊，立即转身向闸门方向狂奔。其中一名刀手反应迅速，快步追上并用力扯走职员身上的黑色斜孭袋。职员为求保命，未有与对方纠缠，及时打开闸门逃出车行范围。

两名刀手一度追出门外，但疑因眼见无法追上目标，加上怀疑财物已到手，随即转身折返。当时白色私家车司机表现慌张，在车头车门仍未关上的情况下，已急不及待驶前数米接应。两名同党跳上车后，私家车随即加速逃离现场。

网传涉「私油档」 现场证实为车行

该片段在网上引起热议，有帖文标题称事件涉及「南亚裔打劫私油档」。然而，从片段背景及招牌显示，案发现场实为八乡一间车行，暂无证据证实该处与私油活动有关。警方正就片段内容展开调查，追缉涉案疑人。

