持1.6亿元「已兑换支票」要求鉴定 6男女银行内被警带走

2名从事加密货币交易的女中介，周四（15日）下午伙同4名男子前往旺角弥敦道一间银行，要求鉴定一张面值高达1.6亿港元的支票。惟银行经理核查后，惊觉该支票早前已被兑换，觉得事件可疑，遂报警求助。

经理感可疑报警 案件列「求警调查」

事发于今日下午5时01分，2名加密货币女中介与4名男子，一行六人现身位于弥敦道的南洋商业银行。据悉，6人当时向银行职员出示一张价值1.6亿元的支票，并要求银行鉴定其真伪及有效性。

银行经理在处理期间，透过系统核对支票纪录，发现该张巨额支票竟然显示为「已兑换」状态。由于涉案金额极其巨大，加上支票状态异常，经理深感可疑，决定报警处理。

警方接报后，派出多名警员到场了解情况，涉案男女随后被警员带回警署协助调查，其中5人由警车带走，余下一名女子因警车「满座」而由警员陪同步行至旺角警署，暂时未有人被捕。警方将案件暂列作「求警调查」，并由旺角警区刑事调查队第五队接手跟进。

据悉，较早前，几名男子透过中环一家中介公司出售虚拟货币，买方开出一张1.6亿元支票后，众人到上述银行鉴定及兑现支票。