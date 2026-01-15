屯门开枪｜单车少男少女与持刀汉擦身而过 睹疑犯欲举刀施袭全速踩车逃走

屯门巿广场15日(周四）发生警员开枪案，一名越南籍男子持刀挥舞，企图挟持女途人时被警员击毙。案发时，现场有大批巿民仓皇逃命，有父母急抱幼童狂奔，其中一对踩单车男女少年与持刀汉擦身而过，「仅2至3cm(厘米)距离，把刀在我右边！」疑犯欲举刀施袭时，2人即全速踩车逃走，避过一劫。

姓杨少年忆述惊险一刻仍犹有余悸，他当时与姓龚少女友人踩单车经过屯门市广场，「我哋由小巴站踩单车过来，见到有条友攞住把刀挥舞」，杨透露当时跟疑犯距离十分近，仅有几厘米、相距约一只手掌位。疑犯在他身边举刀挥动，「把刀就喺喺我隔篱经过，见佢举起把刀想斩人」，他与龚女立即踩车逃离现场，「当时好惊，踩得好快‥‥‥踩车避开咗佢」。

杨指持刀男子似精神有异，当时并没有说话，「好似傻傻哋，想攞把刀斩人」。同行姓龚少女则表示，见到刀手神情有异，拿着利刀挥动，「我唔知点做即刻推单车跑。」及后2人及其他友人返回现场，见到疑人已被警员开枪制服。他们异口同声表示，日后若遇到相同事件，「好远见到就跑走，唔敢走近」。

另一名在附近大家乐快餐店用膳的陈先生表示，事发一刻他与友人正在店内点餐，中途突然间听到有好多人尖叫，期间更传出两下疑以枪声。店内食客及商场途人闻声立逃生，「半间大家乐嘅人都冲咗出去。」另有目击者表示，事发期间现场有人大叫「斩人」，情况一度混乱，大家都急步跑向出口，一阵骚动后，得悉警方己制服疑人，现场才平静过来。