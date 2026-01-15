屯门开枪．有片｜疑犯潜入DONKI厨房取刀行凶　无视职员一脸木然离开

屯门市广场今晚（15日）惊传枪声，一名持刀男子在商场内横冲直撞，更一度挟持途人作人质。警员赶抵现场后在警告无效下连开两枪，将疑犯击毙。随着案发前惊险片段流出，显示疑犯曾潜入DONKI超市厨房夺取牛肉刀，其间神情木然，行径诡异。

鬼祟潜小食档厨房 旁若无人夺取牛肉刀

案发前夕的监控片段显示，今晚7时08分，DONKI超市内一处售卖烧番薯、关东煮的小食档厨房，一名男职员正开水喉清洗用具。此时，一名身穿白衫的男疑犯突然从后方门口鬼鬼祟祟闯入，他无视职员存在，如入无人之境，在厨房内随手取走一把牛肉刀便施然离开。

片段中见疑犯神情木然，职员在惊觉利刃被取走后曾大声追问，惟疑犯未有理会。涉事小食档在案发后已即时停止营业，由警员驻守并拉起封锁线。

挥刀徘徊商场地下 两女失足险成刀下鬼

及至晚上7时13分，警方接报指一名白衫汉手持牛肉刀在商场地下及街头徘徊。从多段社交平台流传的影片可见，当时商场内大批市民惊见刀手，惊慌尖叫仓皇逃命。其间两名女子混乱中失足倒地，疑犯一度迫近，其中一人险遭利刃斩中，幸及时爬起死里逃生，场面极度惊险。

警员持盾牌等装备迅速赶至现场，在商场地下位置与疑犯对峙。消息指，刀手当时情绪激动，突然发狂挟持一名女途人，威胁其性命安全。在场警员见情况危急，果断开出两枪击中疑犯。

疑犯身藏「冰」毒不治 现场遗大滩血渍弹头

疑犯中弹后当场倒地昏迷，由救护车送往屯门医院抢救，惟延至晚上8时47分证实不治。至于该名被挟持的女子幸无受伤，清醒送院检查。

现场所见，开枪位置地上留下一把涉案牛肉刀、大量鲜血及医护人员留下的纱布。警方其后在现场搜索到一颗弹头，并在死者身上检获怀疑「冰」毒及一支伸缩警棍。目前警方正封锁涉事超市及商场一带进行取证，正深入调查疑犯行凶动机是否与药物影响有关。