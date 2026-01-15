Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门开枪｜直击搜证现场 地面血迹斑斑 警封锁Donki小食档调查

突发
更新时间：21:05 2026-01-15 HKT
发布时间：21:05 2026-01-15 HKT

屯门市广场今日（1月15日）有警员连轰两枪，制服持刀男子。记者晚上商场所见，大批警员在场，拉起胶带封锁现场搜证，气氛紧张。开枪位置地面血迹斑斑，大批急救用品散落一地，如胶手套、绷带等等；也有一个动漫公仔留在现场，相信是市民慌忙走避时所跌下。大批街坊围观现场，有商场保安协助维持秩序。

据了解，凶徒所持利刃，是从现场附近一Donki厨房拿走。现场所见，相关厨房是Donki的小食档，售卖烧番薯、雪糕、关东煮等。事后，小食档已停止营业，有警员在场驻守，并拉起胶带避免市民进入厨房。

相关报道：屯门市广场男子挥刀 警员开两枪制服 疑犯送院抢救不治

相关报道：屯门开枪全过程曝光｜ 男子冲入Donki厨房掠刀 对峙间冲入人群 警轰两枪惊险救回女人质

