大埔道泥头车尾板松开 电单车不敌「泥石流」翻车

突发
更新时间：18:56 2026-01-15 HKT
发布时间：18:56 2026-01-15 HKT

大埔道今（15日）晨「山泥倾泻」，山泥并非来自山坡塌陷，而是一辆泥头车因车尾板松开，在大埔道上斜时大量泥石泻地，如同泥石流，尾随电单车被绊倒，铁骑士手流血，毋须送院。

网上片段显示，该泥头车上斜时，尾随电单车相隔约十米左右，途中泥头车车尾板突然松开，大量泥石倾倒而下，沥青路顿变泥石路，电单车闪左避右，最终被泥石绊倒。电单车翻侧后倒地，司机手部流血，自行起身，毋须送院。

事件引起网民热议：「真系唔好贴泥鬼咁埋」、「一定要报警！快速公路害死过人，之前几单一大旧石飞落司机到杀死左司机」、「障碍赛？」、「好彩车速唔快！人无事就好了」。

 

 

